На фасаде здания Республиканской больницы имени Жемчуева открыты две именные памятные доски

Они посвящены двум замечательным докторам, отдавшим своей профессии почти полвека - Заслуженному врачу России Владимиру Джимбееву и Заслуженному врачу Калмыкии Надежде Болдановой.

В церемонии открытия приняли участие медработники, родные, коллеги, пациенты и друзья высококвалифицированных специалистов, которые оставили огромный вклад в развитие медицины республики.

Его профессиональными способностями восхищались при жизни, начинающие проктологи равняются на него и сейчас. Владимир Джимбеев впервые в Калмыкии стал системно выполнять операции при раке прямой кишки. Трудно сосчитать, сколько он их провел, спасая своих пациентов. Право открыть мемориальную доску, было предоставлено его родным.

48 лет Заслуженный врач России Владимир Джимбеев работал в Ресбольнице. С 1986 по 1989 годы возглавлял медучреждение. При нем был введен в эксплуатацию восьмиэтажный хирургический корпус. Впервые открылось проктологическое отделение.

Энергичная, отзывчивая и неравнодушная. Такой помнят Надежду Болданову. Вся ее жизнь – пример беззаветной любви к профессии.Заслуженный врач Калмыкии начинала участковой медсестрой детской поликлиники еще в 1980 году. Трудилась на станции Скорой помощи, затем пульмонологом. 18 лет была заместителем главного врача Ресбольницы. Под ее руководством появился регистр больных с тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания, открылся сосудистый центр, организовано отделение кардиореабилитации. В период пандемии Надежда Болданова курировала специализированную службу по борьбе с COVID-19. Но сама с недугом справиться не смогла. Ее не стало на 61 году жизни.

Теперь имена Владимира Джимбеева и Надежды Болдановой увековечены и на мемориальных досках. Их профессиональный путь – всегда будет примером для многих поколений врачей.