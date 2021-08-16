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13 октября, 17:36
НовостиЗдравоохранение

Регионы, которые активно борются с коронавирусом, получат финансовую поддержку

Регионы, которые активно борются с коронавирусом, получат финансовую поддержку

На эти цели Правительство предусмотрело около 5 миллиардов рублей. Претенденты на звание «Территория, свободная от COVID-19», должны соответствовать ряду критериев.

Это показатель заболеваемости, охват жителей ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины. Правительство решило помочь субъектам страны, где наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, необходимым оборудованием, заявил Михаил Мишустин. Ранее эта мера обсуждалась на совещании у Президента.

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