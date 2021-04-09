Массовая вакцинация населения республики продолжается

В медучреждения поступили 6 тысяч доз антиковидного препарата «Спутник V» 1 и 2 компонента. Их дополнительно выделили из Федерального центра, высоко оценив темпы прививочной кампании в Калмыкии. Как отмечают врачи, желающих пройти процедуру и обезопасить себя и своих близких - очень много.

На день для пациентов мобильного пункта, получающих второй компонент антиковидного препарата, выделено 56 доз. Со вторника успели пройти полный курс вакцинации более 200 человек. Но обслуживаются и те, кто получает первичную прививку. Желающих много, во главу угла все ставят безопасность.

В большинстве случаев никакие симптомы привитых не беспокоят, но, все же, это возможно, потому медицинские работники каждому пациенту дают памятку, где четко указано, как справиться с недомоганием. И напоминают о важности второй инъекции.

Обезопасить себя можно будет и в праздники, за исключением – 1,2 и 9 мая. В остальное время все мобильные и стационарные пункты вакцинации будут работать без изменений.