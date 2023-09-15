В Калмыкии проводится служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника МВД

Авария со смертельным исходом произошла вчера около 9 вечера на автодороге «Элиста-Арзгир-Минеральные Воды». Там столкнулись 2 легковушки. На месте происшествия скончалась пассажирка автомашины «Лада-Гранта». Оба водителя, а также еще 2 пассажира «Лада-гранта» с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Всего же по данным ГИБДД за минувшую неделю зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, 11 получили травмы различной степени тяжести.

При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 26 водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше тысячи постановлений об административных правонарушениях.