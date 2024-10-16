Минприроды Республики Калмыкия информирует

По предварительным данным, информация о массовой гибели водоплавающих птиц, размещенная в соцсетях, является фейковой.

В социальной сети появился ролик, без комментариев, где автор - фермер показывает лежащих на берегу Маныча птиц. На это видео оперативно отреагировали сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК и Управления ветеринарии республики.

На данный момент, Минприроды Калмыкии сообщает, по данному факту проводится проверка. При осмотре берегов Маныча на территории Приютненского района факта массовой гибели огарей зафиксировано не было.

Видео: Минприроды Республики Калмыкия

Фото: Минприроды Республики Калмыкия

Кадр: ЖЕСТЬ 08 с пометкой #от подписчика