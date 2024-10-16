Минприроды Республики Калмыкия информирует
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По предварительным данным, информация о массовой гибели водоплавающих птиц, размещенная в соцсетях, является фейковой.
В социальной сети появился ролик, без комментариев, где автор - фермер показывает лежащих на берегу Маныча птиц. На это видео оперативно отреагировали сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК и Управления ветеринарии республики.
На данный момент, Минприроды Калмыкии сообщает, по данному факту проводится проверка. При осмотре берегов Маныча на территории Приютненского района факта массовой гибели огарей зафиксировано не было.
Видео: Минприроды Республики Калмыкия
Фото: Минприроды Республики Калмыкия
Кадр: ЖЕСТЬ 08 с пометкой #от подписчика
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