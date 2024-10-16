Житель Яшкульского района украл деньги у знакомой

Накануне в дежурную часть Целинного района поступило сообщение от жительницы с.Троицкое. Она пояснила полицейским, что из ее дома кто-то похитил денежные средства в сумме 70.000 руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемого злоумышленника была установлена, ориентировка на его поиск была также направлена в соседние регионы. Следователем возбуждено уголовное дело.

Накануне сотрудниками уголовного розыска Целинного района, в ходе выезда на территорию Астраханской области, подозреваемый в краже был задержан.

Подозреваемый, 44-летний житель Яшкульского района, в содеянном признался, и пояснил, что, воспользовавшись тем, что хозяйка домовладения, являющаяся его знакомой, отвлеклась, вытащил из кармана ее пальто деньги, которые в последующем потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства преступления.