Сегодня в Малых Дербетах состоялся траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
О долге хранить и не забывать эти горькие страницы истории калмыцкого народа говорили в своих выступлениях глава Малодербетовского района Баатр Джекиев, замглавы администрации СМО Малых Дербет Баирта Эрендженова, председатель Совета ветеранов Ефим Эрдниев, участник СВО Дольган Ханаев и многие другие.
На митинге память жертв депортации калмыцкого народа почтили минутой молчания.
Видео и фото: Малодербетовское РМО