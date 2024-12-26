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28 декабря, 15:08
НовостиСобытиеПамять

Сегодня в Малых Дербетах состоялся траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Сегодня в Малых Дербетах состоялся траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

О долге хранить и не забывать эти горькие страницы истории калмыцкого народа говорили в своих выступлениях глава Малодербетовского района Баатр Джекиев, замглавы администрации СМО Малых Дербет Баирта Эрендженова, председатель Совета ветеранов Ефим Эрдниев, участник СВО Дольган Ханаев и многие другие.

На митинге память жертв депортации калмыцкого народа почтили минутой молчания.

Видео и фото: Малодербетовское РМО

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