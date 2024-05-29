Годовая инфляция в Калмыкии по итогам апреля составила 6,7%

При этом её уровень оставался ниже значений по ЮФО и России в целом, где этот показатель превысил 7%. Говядина, колбасы, пельмени и фарш подорожали в апреле больше, чем в марте. Основная причина - увеличение затрат переработчиков мяса на оплату труда. Кроме того, цены на баранину росли быстрее.

Это произошло из-за возросшего экспорта и сокращения предложения на внутреннем рынке. Медленнее снижались цены на электропылесосы, холодильники и стиральные машины. В апреле прошлого года параллельный импорт расширил предложение на рынке, поэтому тогда бытовая техника и электроника дешевели заметнее, чем в апреле этого года.

Также по сравнению с прошлым годом для жителей Калмыкии подешевели поездки на Черноморское побережье и в Крым.