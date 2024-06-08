В Октябрьском районе продолжается строительство объектов водоснабжения, начатое в 2023 году в рамках государственной программы по улучшению жилищно-коммунальных услуг

В поселке Большой Царын установлены две водонапорные башни Рожновского по 160 кубических метров. Подрядчик подключает их к центральной сети водоснабжения, что обеспечит питьевой водой около 4,5 тыс. жителей.

А в поселке Восход ведется первый этап строительства водопровода протяженностью свыше 1 км, станции водоподготовки, двух водонапорных башен и резервуара чистой воды. Завершить планируется до конца июля.

Второй этап предусматривает строительство более 9 км водопроводных сетей в поселке. За последние пять лет по госпрограмме в Калмыкии реконструировано и построено около 90 км водопроводных сетей, 6 скважин и 10 водонапорных башен, обеспечив водоснабжением более 35 тыс. человек.

Глава региона Бату Хасиков в ходе рабочей поездки проинспектировал эти работы и пообещал их своевременное завершение.

Фото: МинЖКХ и энергетики Калмыкии