В Калмыкии продолжается уборочная кампания

Обмолоченная площадь составляет уже около 70%. И каждый фермер знает: мало вырастить и собрать хороший урожай, важно его сохранить. Ведь это залог достижения высоких показателей в животноводстве. И здесь важно соблюдать правила пожарной безопасности, - напоминают в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по Яшкульскому и Юстинскому районам провели профилактическое мероприятие по обеспечению пожарной безопасности сельскохозяйственных объектов и техники. Специалисты чрезвычайного ведомства довели до сведения работников сельхозпредприятий, что основными причинами пожаров являются случаи неисправности, неправильной эксплуатации уборочной техники, объектов хранения, полей, неосторожное обращение с огнем.