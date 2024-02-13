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14 февраля, 14:20
Новости

Состояние пострадавших при происшествиях 10 и 11 февраля стабилизировалось ??

Состояние пострадавших при происшествиях 10 и 11 февраля стабилизировалось ??
Сотрудник Росгвардии, получивший наиболее тяжелые травмы, в ближайшее время будет транспортирован в федеральную клинику. Еще двое остаются под наблюдением врачей. Также навестил супругов, пострадавших на улице Клыкова, которых сегодня перевели из реанимации в общее отделение. Дальнейшее лечение одного из них решено продолжить в лучшем в стране центре глазных болезней имени Гельмгольца. Какие же крепкие, дружные и сплоченные семьи у нас в Калмыкии! Для каждого из нас они — пример стойкости духа. Будем всячески поддерживать и молиться за скорейшее выздоровление земляков. Благодарю министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко за помощь. И, конечно, наших медиков, которые максимально оперативно предприняли необходимые меры. Источник: Официальный телеграм канал Главы Республики Калмыкия
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