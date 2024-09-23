Использование современных технологий заповедном деле.

В Москве состоялся семинар-совещание, организованный Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и некоммерческой организацией «Дальневосточные леопарды».

В нем принял участие научный сотрудник заповедника «Черные земли» Антон Абушин. Участники семинара обсуждали использование фотоловушек в мониторинге и охране диких животных. Это автоматические фото-видеокамеры скрытого слежения, реагирующие на движение.

На встрече участниками было представлено более 20 докладов, посвященных различным аспектам применения фотоловушек в области изучения и сохранения дикой природы - от общих мониторинговых исследований крупных хищников и копытных до применения скрытых камер в изучении ластоногих млекопитающих. В калмыцком заповеднике они появились 8 лет назад. Антон Абушин поделился опытом применения фотоловушек на калмыцких охраняемых территориях. Около 600 тысяч изображений диких животных ста десяти видов. Такой архив накоплен на картах памяти заповедника «Черные Земли». Многие его кадры мы показывали зрителям наших программ.

Участникам семинара была представлена программа фотомониторинга, разработанная специально для охраняемых территорий. Собравшиеся сошлись во мнении, что это отличный инструмент для обработки и анализа «сырых» данных во благо заповедной науки.