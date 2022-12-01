3 февраля, 10:48
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия объявило о старте отбора работодателей на получение субсидий при организации временного трудоустройства
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«В целях снижения напряженности на рынке труда планируется компенсировать затраты работодателям на заработную плату для граждан, принимающих участие в общественных и временных работах», - сообщает пресс-служба министерства.
«В целях снижения напряженности на рынке труда планируется компенсировать затраты работодателям на заработную плату для граждан, принимающих участие в общественных и временных работах», - сообщает пресс-служба министерства.
Фото: https://t.me/minsoc08