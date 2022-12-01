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3 февраля, 10:48
Новости

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия объявило о старте отбора работодателей на получение субсидий при организации временного трудоустройства

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия объявило о старте отбора работодателей на получение субсидий при организации временного трудоустройства

«В целях снижения напряженности на рынке труда планируется компенсировать затраты работодателям на заработную плату для граждан, принимающих участие в общественных и временных работах», - сообщает пресс-служба министерства.

Фото: https://t.me/minsoc08

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