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3 февраля, 10:25
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Опрос показал, какие работники в Калмыкии чаще получают прибавку к зарплате

Опрос показал, какие работники в Калмыкии чаще получают прибавку к зарплате

За последний год чаще прибавку к зарплате получали те, кто лично у начальства просил платить им больше, по меньшей мере на 30%. Это стало известно в ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы, в котором принимали участие представители экономически активного населения региона, имевших постоянную работу на протяжении года и более.

Повышения заработка в течение последнего года году просили 33% работающих. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (38 и 28% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения.

Чаще всего просили 20% к окладам. Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10%. У 51% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем.

В прибавке чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%: 8 из 10 остались с прежними окладами. А вот переговоры о повышении на 30% и более чаще всего оказывались успешными: 37% добились прибавки на треть.

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