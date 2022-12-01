6 февраля, 08:45
Сегодня знатоки калмыцкого языка еще могут подать заявку на участие в конкурсе "Келни билг"
Смотрите наши видео на YouTube!
Он проходит по четырем номинациям: лучший ученик, владеющий калмыцким языком, воспитатель дошкольного учреждения, лучший учитель языка и литературы, а также семья-пропагандист родного языка.
Он проходит по четырем номинациям: лучший ученик, владеющий калмыцким языком, воспитатель дошкольного учреждения, лучший учитель языка и литературы, а также семья-пропагандист родного языка.
Участникам необходимо представить портфолио – результаты деятельности за последние 5 лет. В этом году глава республики Бату Хасиков повысил размер премии до ста тысяч рублей.
Фото: tegrk.ru