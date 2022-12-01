6 февраля, 11:46
 -4 °C
76,73
70,38
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 февраля, 08:45
Новости

Сегодня знатоки калмыцкого языка еще могут подать заявку на участие в конкурсе "Келни билг"

Сегодня знатоки калмыцкого языка еще могут подать заявку на участие в конкурсе "Келни билг"

Он проходит по четырем номинациям: лучший ученик, владеющий калмыцким языком, воспитатель дошкольного учреждения, лучший учитель языка и литературы, а также семья-пропагандист родного языка.

Участникам необходимо представить портфолио – результаты деятельности за последние 5 лет. В этом году глава республики Бату Хасиков повысил размер премии до ста тысяч рублей.

Фото: tegrk.ru

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия