Сегодня знатоки калмыцкого языка еще могут подать заявку на участие в конкурсе "Келни билг"

Он проходит по четырем номинациям: лучший ученик, владеющий калмыцким языком, воспитатель дошкольного учреждения, лучший учитель языка и литературы, а также семья-пропагандист родного языка.



Участникам необходимо представить портфолио – результаты деятельности за последние 5 лет. В этом году глава республики Бату Хасиков повысил размер премии до ста тысяч рублей.



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