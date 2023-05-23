Министерство сельского хозяйства Калмыкии продолжает оказывать поддержку в технической модернизации АПК

На сегодняшний день действуют программы льготного лизинга, субсидирования первого лизингового платежа и льготное кредитование. Так, к уборочной страде приобретены зерноуборочные комбайны в хозяйства Ики-Бурульского, Приютненского, Яшалтинского и Городовиковского районов. Современная новая техника дополнит уже имеющийся парк машин, что позволит провести уборку в срок и не допустить потерю урожая.

Всего с начала года аграриями республики при поддержке Министерства приобретено 43 трактора, 10 зерноуборочных комбайнов, 15 единиц прочей техники. Профильное ведомство напоминает о возможности покупки сельскохозяйственной техники по льготным программам лизинга и льготному кредитованию, не только российского, но и белорусского производства.