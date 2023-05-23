Сегодня Центральная городская библиотека имени Пушкина присоединится к Всероссийской акции «Библионочь» 2023

Мероприятие пройдет в этом году в России уже в 12-й раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Тема акции в этом году — «Читаем вместе».

Гостей ждет ретро – кафе, увлекательный Брейнг – ринг, а для самых маленьких библиотекари подготовили кукольный спектакль и мастер – классы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Нацмузея.