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25 мая, 19:48
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На кадрах фотоловушки заповедника Чёрные Земли, история о том, как лиса и волк воду делили

На кадрах фотоловушки заповедника Чёрные Земли, история о том, как лиса и волк воду делили

На охраняемой территории нет естественных источников пресной воды и в некоторых местах звери вынуждены довольствоваться тем, что им предложат люди. Одну из фотоловушек, научные сотрудники установили у поилки, сооружённой около старого колодца. К ней волк и лиса утолить жажду пришли почти одновременно. Но воды там было мало, поскольку в марте (смотрите дату съемки) качать ее из колодца еще рано.

Пообщавшись на языке жестов и поз, выразив общее презрение государственным инспекторам, не наполнившим поилку водой, звери разошлись по своим делам.

Видео: Государственный Заповедник "Черные земли"

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