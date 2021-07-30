23 августа, 14:11
 30 °C
86,78
74,07
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 августа, 17:00
НовостиЭкономика

Министерство экономики региона объявляет о предоставлении субсидий на оплату первого взноса при заключении договора лизинга и расходов на электроэнергию

Министерство экономики региона объявляет о предоставлении субсидий на оплату первого взноса при заключении договора лизинга и расходов на электроэнергию

В первом случае, средства будут предоставляться в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики региона. Это обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство. Также бизнесменам субсидируют часть затрат на электроэнергию. Это касается предпринимателей, задействованных в перечисленных областях, а также в области общественного питания. Размер поддержки составит не более 50% от произведенных платежей за электроэнергию.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия