Министерство экономики региона объявляет о предоставлении субсидий на оплату первого взноса при заключении договора лизинга и расходов на электроэнергию

В первом случае, средства будут предоставляться в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики региона. Это обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство. Также бизнесменам субсидируют часть затрат на электроэнергию. Это касается предпринимателей, задействованных в перечисленных областях, а также в области общественного питания. Размер поддержки составит не более 50% от произведенных платежей за электроэнергию.