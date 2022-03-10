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6 апреля, 16:30
НовостиСельское хозяйство

К 2024 году в стране будет создан неснижаемый запас зерна

К 2024 году в стране будет создан неснижаемый запас зерна

Его фонд составит 3 миллионов тонн. Соответствующее поручение дал Минсельхоз России. Главная цель – поддержание внутреннего баланса на рынке. Сейчас ведется отбор регионов, в которых будут храниться запасы.

А предприятия Калмыкии намерены расширять свое производство. На одном из них сегодня побывала корреспондент "Вести Калмыкия" Ольга Эняева. В планах компании изготовление цельнозерновой муки.

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