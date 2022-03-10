Министерство экономики и торговли готовится к выставке товаров, услуг и инвестпроектов местных бизнесменов на площадке ВДНХ

Это крупное мероприятие пройдет с 27 июня по 15 июля в Москве. Предпринимателям из Калмыкии будет отдан целый павильон «Рабочий и колхозница» в 4 этажа, что составляет почти 2000 квадратных метров.

Сельхозтоваропроизводители, мастера народных художественных промыслов, туристические фирмы смогут презентовать свое дело, получить новый опыт, наладить контакты с партнерами из других регионов, расширить круг своих возможностей.