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7 апреля, 16:52
НовостиСельское хозяйство

Министерство экономики и торговли готовится к выставке товаров, услуг и инвестпроектов местных бизнесменов на площадке ВДНХ

Министерство экономики и торговли готовится к выставке товаров, услуг и инвестпроектов местных бизнесменов на площадке ВДНХ

Это крупное мероприятие пройдет с 27 июня по 15 июля в Москве. Предпринимателям из Калмыкии будет отдан целый павильон «Рабочий и колхозница» в 4 этажа, что составляет почти 2000 квадратных метров.

Сельхозтоваропроизводители, мастера народных художественных промыслов, туристические фирмы смогут презентовать свое дело, получить новый опыт, наладить контакты с партнерами из других регионов, расширить круг своих возможностей.

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