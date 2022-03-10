7 апреля, 16:52
Министерство экономики и торговли готовится к выставке товаров, услуг и инвестпроектов местных бизнесменов на площадке ВДНХ
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Это крупное мероприятие пройдет с 27 июня по 15 июля в Москве. Предпринимателям из Калмыкии будет отдан целый павильон «Рабочий и колхозница» в 4 этажа, что составляет почти 2000 квадратных метров.
Сельхозтоваропроизводители, мастера народных художественных промыслов, туристические фирмы смогут презентовать свое дело, получить новый опыт, наладить контакты с партнерами из других регионов, расширить круг своих возможностей.