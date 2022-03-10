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7 апреля, 17:11
НовостиПамять

Делегация из Калмыкии принимает участие в открытии Всероссийской акции «Вахта памяти»

Делегация из Калмыкии принимает участие в открытии Всероссийской акции «Вахта памяти»

Она проходит сегодня в Великом Новгороде. В рамках Весенней вахты запланированы экспедиции по местам боёв Великой Отечественной войны, торжественные митинги. А также захоронения воинов, найденных поисковиками, патриотические акции, связанные с увековечением памяти погибших советских солдат и офицеров.

Там находится руководитель Ассоциации региональных отрядов Дмитрий Халхинов. И вот, что он сообщил нам по телефону. 

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