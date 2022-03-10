Стартовал прием документов по направлению «Социальное предпринимательство»

Об сообщают в региональном центре «Мой бизнес». К нему относят частные детские сады и дома для престарелых, предприятия бытового обслуживания.

Социальными предприятиями считаются и те, которые обеспечивают занятость наиболее уязвимых категорий граждан. Они войдут в реестр и могут претендовать на государственную поддержку. Это позволит сформировать перечень социальных предприятий. А он, в свою очередь, войдёт в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.