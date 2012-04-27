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10 февраля, 09:40
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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Калмыкии на ускоренную реализацию программы переселения

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Калмыкии на ускоренную реализацию программы переселения

С такой просьбой Глава региона обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и получил всемерную поддержку. В результате в Калмыкию была направлена рабочая группа госкорпорации. Договорились, что республика оперативно представит изменения в программу и необходимые документы. В итоге принято решение перечислить Калмыкии почти 115 миллионов рублей. Это позволит обеспечить новыми квартирами 127 человек из 65 аварийных домов в Элисте, Лагани, поселке Цаган Аман, селе Яшалта. Об этом сообщает сайт Правительства республики. Завершение всех мероприятий программы запланировано на конец следующего года. По информации профильного министерства, в республике фактически целевые показатели по переселению выполнены на 166 процентов.

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