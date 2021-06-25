Министерство цифрового развития РФ объявляет о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов

В этом году общая сумма поддержки составляет 3,8 млрд рублей, а условия получения грантов стали значительно проще и учитывают пожелания ИТ-компаний.

Они могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта. Программы грантовой поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ознакомиться с конкурсной документацией желающие могут на сайте рфрит.рф.