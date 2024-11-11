Серебряные волонтеры Яшкуля для СВО

В очередной раз представители старшего поколения и работники Яшкульского комплексного центра социального обслуживания изготовили окопные свечи и собрали теплые вещи.

- «Мы должны быть с нашими сынами, внуками до самого конца. Сделаем всё, что сможем, для фронта, для победы!», - с таким девизом активисты клуба «Серебряные волонтеры» района принимают участие во всех акциях и мероприятиях по поддержке участников спецоперации.

Не остаются в стороне и коллективы организаций, индивидуальные предприниматели. Гуманитарную помощь для земляков собрал коллектив Яшкульской школы-интерната, а мясную продукцию предприниматель М. Тумановский.

Все собранное передали мобилизованному с позывным «Могучий», который доставит груз в зону СВО.

Фото: БУ РК "Яшкульский КЦСОН"