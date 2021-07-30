Михаил Мурашко посетил объекты здравоохранения Калмыкии

Главная новость сегодняшнего дня – приезд руководителя федерального Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. В Калмыкии он пробудет два дня. Сегодня он посетил лечебные учреждения Элисты.

И первым в этом списке стал Детский медицинский центр.

В сопровождении руководителя республики Бату Хасикова федеральный Министр осмотрел кабинеты и отделения, общался с родителями маленьких элистинцев и докторами.

Главный врач страны высоко оценил построенный в Калмыкии Детский медицинский центр и подчеркнул, что он соответствует всем современным лицензионным требованиям. И что важно - в период пандемии разделение пациентов на потоки происходит уже в зоне регистратуры, где для малышей с подозрением на инфекцию предусмотрены фильтр боксы.

И хотя поликлинику, к которой прикреплено более 37 тысяч детей, ждёт ещё много работы, в том числе внедрение ряда новых технологий и доукомплектация кадрами, главное, подчеркнул Мурашко, есть место, где можно применить все самые современные методы профилактики, диагностики и лечения детского населения. Они, по словам Министра, сегодня стали больше и чаще болеть коронавирусом из-за его агрессивной природы. Михаил Мурашко поручил сотрудникам центра к началу учебного года провести беседы с учителями и родителями о важности соблюдения всех профилактических мер и подготовить необходимый запас средств индивидуальной защиты.

Следующий объект - Республиканская больница имени Жемчуева. Здесь Михаил Мурашко посетил отделения анестезиологии и реанимации, региональный сосудистый центр. В кабинетах лучевой диагностики осмотрел один из востребованных сейчас аппаратов: магнитно – резонансный томограф. Как рассказал ему главный врач учреждения, оборудованию уже более 11 лет. Свой ресурс оно исчерпало. Побывал Мурашко и в палате интенсивной терапии. Через нее ежегодно проходит более тысячи пациентов. Здесь работают 10 врачей –кардиологов. Как было отмечено, количество инфарктов миокарда, в том числе после перенесенного коронавируса у жителей Калмыкии в этом году заметно увеличилось. За последние полгода – более 140 случаев. Ранее такую цифру фиксировали за год. По словам Михаила Мурашко, количество снижения исследований населения не допустимо.

О модернизации первичного звена говорили уже в стенах Городской поликлиники. Этот проект инициирован Президентом страны. За 5 лет на его реализацию выделяются 500 миллиардов рублей федеральных средств. На них приобретаются транспорт, техника, проводится капитальный ремонт.

Информатизация первичного звена – это персонализированный подход к пациенту. Сейчас, по словам руководителя федерального ведомства, перед регионами поставлена задача – сформировать инфраструктуру. В рамках поставки оборудования учитываются потребности, связанные также с постковидными осложнениями у пациентов – тромботическими, заболеваниями легких и сердца. Поэтому реализуемая с 1 июля программа углублённой диспансеризации – является ключевой.

Переломить ситуацию с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в степном регионе, по мнению федерального министра, можно лишь при помощи соблюдения ограничительных мероприятий и вакцинации. Как лечат пациентов в красной зоне инфекционного госпиталя, он ознакомился лично.

Рабочий визит продолжится завтра, Михаил Мурашко проведет совещание, где будут подведены итоги.