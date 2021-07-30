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21 августа, 11:14
НовостиКультура

Национальный музей имени Пальмова стал участником Всероссийского проекта «Пушкинская карта»

Национальный музей имени Пальмова стал участником Всероссийского проекта «Пушкинская карта»

Напомним, что в сентябре каждый молодой человек от 14 до 22 лет получит специальную карту, которая позволит посещать театры, музеи и концертные залы за счёт государства: на карте уже будут 3 000 рублей.

  После снятия эпидемиологических ограничений подростки и молодежь в этих стенах могут ознакомиться с такими выставками, как "О чём шумят ракушки", "Степь как жизненное пространство", "История казачества" и множеством других интересных экспозиций.

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