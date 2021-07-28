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20 августа, 20:30
НовостиПроисшествия

В ДТП в Черноземельском районе погибли 2 человека

В ДТП в Черноземельском районе погибли 2 человека

Сегодня в районе 17 часов на 46 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан», по предварительной версии, произошло опрокидывание автомобиля Митсубиси-Паджеро под управлением 47-летнего водителя - об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД

От полученных травм на месте скончались 2 пассажира - 37-летняя женщина и 14-летний ребенок. 

Водитель и ещё двое детей с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение 

 

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