В ДТП в Черноземельском районе погибли 2 человека

Сегодня в районе 17 часов на 46 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан», по предварительной версии, произошло опрокидывание автомобиля Митсубиси-Паджеро под управлением 47-летнего водителя - об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД

От полученных травм на месте скончались 2 пассажира - 37-летняя женщина и 14-летний ребенок.

Водитель и ещё двое детей с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение