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2 марта, 10:03
НовостиОбразование

«Яндекс.Лицей». Министерство цифрового развития региона проводит набор преподавателей в образовательный проект

«Яндекс.Лицей». Министерство цифрового развития региона проводит набор преподавателей в образовательный проект

Отбор предусматривает прохождение кандидатами следующих обязательных этапов: Заполнение анкеты и регистрация в LMS. Первые два этапа отбора завершаются 31 мая. В Калмыкии, в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика»,  с 2019 года реализуется образовательный проект «Яндекс. Лицей» для школьников 8-9 классов общеобразовательных учреждений Элисты.

Дополнительные занятия углубленного изучения основ программирования проводятся на базе трех образовательных площадок  «Элистинская классическая гимназия», «Русская национальная гимназия» и КалмГУ. Первый год обучения завершили и получили сертификаты от «Яндекс.Лицей» 34 школьника, второй год обучения продолжили 23 учащихся. В 2020 году проведен новый отбор детей, обучение проходят 24 школьника.

 

 

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