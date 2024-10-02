Закон о сельском туризме единогласно принят Государственной Думой. Его депутаты рассмотрели сразу во 2м и 3м чтении.

Теперь право на оказание туристических услуг на селе не ограничивается только сельхозпроизводителями. Отрасль получает дополнительные возможности и стимулы к развитию, жители села - еще одну полноценную сферу занятости. Документ уходит на утверждение в Совет Федерации.

Остается контроль за правоприменительной практикой, отметил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.