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3 октября, 12:44
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Закон о сельском туризме единогласно принят Государственной Думой. Его депутаты рассмотрели сразу во 2м и 3м чтении.

Закон о сельском туризме единогласно принят Государственной Думой. Его депутаты рассмотрели сразу во 2м и 3м чтении.

Теперь право на оказание туристических услуг на селе не ограничивается только сельхозпроизводителями. Отрасль получает дополнительные возможности и стимулы к развитию, жители села - еще одну полноценную сферу занятости. Документ уходит на утверждение в Совет Федерации.

Остается контроль за правоприменительной практикой, отметил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

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