Бархатный сезон - время отпусков для гурманов в туризме

Пандемия резко изменила планы многих россиян относительно их поездок к Лазурному берегу, знакомства в экзотическими и традиционными для посещения странами. Зато внутренний туризм получил новые возможности. Сколько всего интересного может предложить тем, кто открыт для новых впечатлений, в материале нашего корреспондента Эллы Хаптахановой.

Элиста, даже по среднероссийским меркам – город небольшой. Но всего на 92 тысячах её квадратных метров разместилось огромное количество зданий, скульптур, памятников, которые делают её узнаваемой и уникальной. К примеру, всех въезжающих с северной стороны встречает золотой всадник, который на 8-метровой высоте несёт всем нам благую весть.

В центре Элисты расположился любимый горожанами культурный комплекс «Пагода семи дней». Цифра имеет сакральный смысл для буддистов. Здесь можно увидеть людей в любое время суток. Вращающийся барабан –кюрде- нескончаемо повторяет миллионы заложенных в его основание мантр. Здесь не принято громко разговаривать. Здесь назначают свидание влюблённые. Сюда, в первую очередь, приходят туристы.

Наш знаменитый Одинокий тополь - своеобразное место силы для каждого жителя республики, независимо от веры, возраста, социального положения. Ему 105 лет. За всю свою историю ему пришлось испытать немало. Многочисленные природные катаклизмы, к сожалению, нанесли урон его кроне. Но он стоит и вселяет в каждого из нас веру и какую-то необъяснимую силу. По древнему преданию, маленькое зёрнышко, которое принёс сюда буддийский монах, не просто проросло, оно укрепилось и сегодня является тем самым символом стойкости, который привлекает сюда ежедневно туристов из всей России. Есть интересная история о том, что если его обнять и о чём-то попросить, то обязательно исполнится самое заветное желание. Только представьте, сколько ему пришлось услышать.

Другой памятник - в самом центре калмыцкой столицы, появился в 1999 году. Его автор скульптор Нина Евсеева назвала «Эхо». Это исполнитель песен калмыцкого героического эпоса «Джангр». Его домбра, как бы, является его сердцем. Она плавно уходит в небо. Скульптура символизирует единение народа с его корнями. Считается, что если незамужняя девушка сможет протиснуться в это отверстие, то в ближайшее время она обязательно выйдет замуж. Представляете, сколько здесь побывало посетителей?!

А ещё всех радушно встретят на Верблюжьем острове в Элисте.

Но самой большой достопримечательностью Элисты, конечно, является Центральный хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Он был построен в рекордные 9 месяцев в 2005 году. Сегодня это 63 метра высоты. Вокруг расположены 108 ступ. По периметру установлены 17 статуй учителей буддизма, а внутри - 7 уровней. Там же находится 9-метровая статуя Будды. Это место привлекает буддистов со всего мира и тех, кто ищет гармонию в себе и в окружающем мире.