19 августа, 17:37
 28 °C
86,62
74,15
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 августа, 19:45
Новости

Чтобы купить полис ОСАГО, не нужно будет получать документ о прохождении техосмотра

Чтобы купить полис ОСАГО, не нужно будет получать документ о прохождении техосмотра

Как сообщает Центральный банк РФ, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО. 

"Расторгнуть или изменить договор ОСАГО можно будет дистанционно, в том числе с возвратом части страховой премии. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения" - указано на странице Instagram ЦБ России.

Данные изменения зарегистрированы Министерством юстиции. Они вступят в силу с 29 августа.

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия