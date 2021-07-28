Чтобы купить полис ОСАГО, не нужно будет получать документ о прохождении техосмотра

Как сообщает Центральный банк РФ, это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

"Расторгнуть или изменить договор ОСАГО можно будет дистанционно, в том числе с возвратом части страховой премии. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения" - указано на странице Instagram ЦБ России.

Данные изменения зарегистрированы Министерством юстиции. Они вступят в силу с 29 августа.