20 апреля, 17:51
 19 °C
89,46
81,62
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 апреля, 14:50
Новости

В Калмыкии не будут проходить первомайские шествия

В Калмыкии не будут проходить первомайские шествия

Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала в этом году не проводить праздничные мероприятия. Также, их не будет в Москве, где это связали с мерами безопасности, Санкт-Петербурге, Калининграде, Магадане, Якутске, некоторых регионах Приволжья.

На юге страны демонстрации решили не проводить в Адыгее, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмыкии. Об этом сообщает одно из информагенств.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия