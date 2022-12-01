20 апреля, 14:50
В Калмыкии не будут проходить первомайские шествия
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Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала в этом году не проводить праздничные мероприятия. Также, их не будет в Москве, где это связали с мерами безопасности, Санкт-Петербурге, Калининграде, Магадане, Якутске, некоторых регионах Приволжья.
Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала в этом году не проводить праздничные мероприятия. Также, их не будет в Москве, где это связали с мерами безопасности, Санкт-Петербурге, Калининграде, Магадане, Якутске, некоторых регионах Приволжья.
На юге страны демонстрации решили не проводить в Адыгее, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмыкии. Об этом сообщает одно из информагенств.