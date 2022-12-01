В Калмыкии не будут проходить первомайские шествия

Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала в этом году не проводить праздничные мероприятия. Также, их не будет в Москве, где это связали с мерами безопасности, Санкт-Петербурге, Калининграде, Магадане, Якутске, некоторых регионах Приволжья.



На юге страны демонстрации решили не проводить в Адыгее, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмыкии. Об этом сообщает одно из информагенств.