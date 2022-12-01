21 февраля, 13:44
 2 °C
79,13
74,04
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 февраля, 10:07
Новости

"Маленькая страна Бумба"

"Маленькая страна Бумба"

Красочный этно-кабинет появился в детском саду "Искра" в Яшкульском районе. Проект реализовали благодаря победе в грантовом конкурсе и поддержке муниципалитета.

Посильную помощь в оформлении оказали родители воспитанников. В кабинете есть кибитка, различные тематические стены и баннеры, утварь, куклы и игрушки в национальных костюмах.

Теперь там будут проходить учебные занятия, творческие конкурсы на калмыцкую тематику.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия