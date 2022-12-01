21 февраля, 10:07
"Маленькая страна Бумба"
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Красочный этно-кабинет появился в детском саду "Искра" в Яшкульском районе. Проект реализовали благодаря победе в грантовом конкурсе и поддержке муниципалитета.
Красочный этно-кабинет появился в детском саду "Искра" в Яшкульском районе. Проект реализовали благодаря победе в грантовом конкурсе и поддержке муниципалитета.
Посильную помощь в оформлении оказали родители воспитанников. В кабинете есть кибитка, различные тематические стены и баннеры, утварь, куклы и игрушки в национальных костюмах.
Теперь там будут проходить учебные занятия, творческие конкурсы на калмыцкую тематику.