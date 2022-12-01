"Маленькая страна Бумба"

Красочный этно-кабинет появился в детском саду "Искра" в Яшкульском районе. Проект реализовали благодаря победе в грантовом конкурсе и поддержке муниципалитета.



Посильную помощь в оформлении оказали родители воспитанников. В кабинете есть кибитка, различные тематические стены и баннеры, утварь, куклы и игрушки в национальных костюмах.



Теперь там будут проходить учебные занятия, творческие конкурсы на калмыцкую тематику.