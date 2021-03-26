Главные символы степи уже появились в некоторых районах Калмыкии

Пока еще маленькие, они, всё же, выделяются на фоне ранней зеленой растительности. Так что, самое время готовится к Фестивалю тюльпанов. В этом году он состоится на территории Целинного района в 25 километрах от Элисты недалеко от стоянки Шатта.

Главное требование - соблюдение санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора. Есть еще условие, которое отражает лозунг предстоящего фестиваля «Не нанеси вреда». Уже озвучена программа. Какие мероприятия она включает, выясняла наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Главная цель мероприятия под открытым небом - сохранить уникальную флору степи. Поэтому выбран островок, где цветов немного. А впервые праздник, посвященный одному из символов Калмыкии, состоялся четверть века назад. Тогда он назывался «Гимн тюльпану», с 2013 года ему придали статус Фестиваля.

Пора цветения короткая, около двух недель. Но ежегодно ради этого туристы приезжают сюда со всех концов страны и даже мира. Первыми появляются двуцветковые тюльпаны или Колье. В народе их называют – белые. Вместе с ними растут желтые Биберштейна и красные – Геснера или Шрэнка. Последний вид занесен в Красную книгу.

Из-за пандемии фестиваль в прошлом году не проводили. В этот раз получено разрешение Роспотребнадзора. Для гостей будут развернуты парковочные зоны, рассчитанные более, чем на шестьсот автомобилей. Также организуют пассажирские перевозки.

По задумке режиссера фестивальной программы Алексея Сарангова, гости смогут посетить этнографический хотон, город мастеров, Арт-зону, молодежную музыкально-танцевальную площадку «Теегинфест», отведать ойрат-калмыцкую кухню, для детей предусмотрены игровые зоны. Состоится фольклорный праздник и гала-концерт, пройдут состязания по национальным видам спорта. Желающие смогут прокатиться на лошадях и верблюдах.

А для того, чтобы насладиться красотой разноцветной степи, можно отправиться на экскурсию по тюльпановым полям. На всей территории будут дежурить экологические патрули и волонтеры.