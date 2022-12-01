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30 марта, 10:17
Новости

На базе Яшалтинской детско-юношеской спортивной школы прошло первенство района по футболу

На базе Яшалтинской детско-юношеской спортивной школы прошло первенство района по футболу

Сообщает телеграмм-канал РМО. По итогам состязаний в общекомандном зачете победителем стала команда Яшалтинской средней школы, серебряные медали достались команде Ульяновской школы, бронзовыми призерами стала команда Октябрьской СОШ.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО

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