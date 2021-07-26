Эпос Джангар в комиксах - новый проект калмыцкого художника Тимура Цонхлаева

И это вовсе не шутка, а интерпретация истории о стране Бумба в современной технике изобразительного искусства. Речь идет о проекте, который планирует воплотить в жизнь калмыцкий художник Тимур Цонхлаев.

В том, что конечный результат не разочарует, можно не сомневаться. Героические сказания о богатырях – его любимая тема. Можно сказать, своеобразная визитная карточка. В этом убедился наш корреспондент Церен Банинов, который ближе познакомился с творчеством талантливого живописца.

В мастерской художника немало эскизов к будущему проекту. В основном, графические работы. Именно в этой технике Тимур Цонхлаев планирует создать комиксы, посвященные эпосу. Это сложный жанр изобразительного искусства, говорит художник. Одна ошибка – и весь рисунок придётся создавать заново. Потому задача стоит грандиозная.

Работать над образами эпоса – дело привычное. Тимур Цонхлаев уделяет немало времен изучению культуры кочевых народов. И воспроизводит всё на холсте. Историческое прошлое калмыков – во главе угла. Признается, что оно привлекало его с самого детства.

Одна из последних работ художника – джунгарский всадник, изображённый на фоне неба в боевых доспехах. Смотря на эту картину, трудно поверить, что мастер использовал для её написания лишь мобильный телефон и собственные руки.

И это неудивительно. За 19 лет творческого пути он создал сотни работ на национальную тематику. Но только ею не ограничивается. В коллекции Цонхлаева есть место и сюрреализму.

Глубокие знания истории предков, их традиций и обычаев – нужны не только для широкого кругозора. Но и для того, чтобы картина была более реалистичной, при этом, передавала эмоции и идею автора. В планах на будущее – третья персональная выставка. Уже с воплощенным проектом. Так что, если повезёт, то мы сможем познакомиться с эпосом Джангар через изобразительное искусство.