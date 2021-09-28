Медики Городской поликлиники осваивают новое цифровое оборудование

Оно поступило в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В них нуждались не только пациенты, но и сами врачи.

Пенсионерка Надежда Манджиева готовится к очередной операции. Говорит, что оснащение отделения микрохирургии глаза современным оборудованием позволяет получить высококвалифицированную помощь, не выезжая в другой регион. С помощью этого нового аппарата можно определить не только различные патологии зрения, но и степень их тяжести.

К сожалению, большинство обращаются к докторам, когда операция уже неизбежна.

В хирургических кабинетах появились операционные столы. От их функционала, во многом, зависит комфорт медперсонала и самого пациента. Раньше использовали обычные кушетки. Эта часть здания Горполиклиники была отведена для рентгенологов красной зоны. Сейчас здесь возобновляет деятельность отделение лучевой диагностики. Оно будет оснащено цифровым рентген-аппаратом на два рабочих места. Его основное преимущество - принципиально новое качество получаемой информации. А при обследовании человек получает меньшую дозу облучения, чем при применении аналогового оборудования.

До конца года в рамках федеральной программы « Модернизация первичного звена здравоохранения» поступят еще два цифровых рентген-аппарата. Один будет установлен в Целинной районной больнице. Также Городская поликлиника получит три единицы оборудования для УЗИ-диагностики, в том числе экспертного класса. Срок эксплуатации старой техники давно истек.