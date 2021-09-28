В Калмыкии прошел Республиканский Чемпионат по шахматам и шашкам среди лиц с нарушениями зрения

Он прошел в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Интеллектуальные игры приурочили к 90-летию калмыцкой региональной организации Всероссийского общества слепых. За игровые столы сели любители черно-белых баталий из Элисты и районов республики. За поединками и не только - наблюдал наш корреспондент Церен Банинов.

Среди участников шахматного турнира – 88-летний Михаил Весёлкин из Городовиковска. Несмотря на почтенный возраст, преодолел дальний путь. И всё – ради того, чтобы встретиться со старыми знакомыми и насладиться с ними игрой в шахматы.

Сразу в двух турнирах участвовали 20 человек. Из-за эпидситуации число игроков пришлось ограничить. В основном, за черно-белыми досками - представители старшего поколения с нарушениями зрения. Для тех, кто совсем не видит, приготовили специальные столы.

Несмотря на присутствующий дух соревнований, участники создали дружескую атмосферу. Это не только турнир, но и возможность общения. Из-за пандемии, ежегодный Чемпионат по шашками шахматам не проводился уже два года, говорит председатель Калмыцкого общества слепых. А он необходим для положительных эмоций.

Кстати, женщины участвовали только в шашечных баталиях. По итогам соревнований, лучшей стала элистинка Лидия Уткашева. А победителем среди мужчин в обеих дисциплинах признан Владимир Бадиев из поселка Яшкуль. Завтра состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт, приуроченный к 90-летию Республиканской организации Всероссийского общества слепых.