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20 октября, 16:20
НовостиСпорт

В эту пятницу 95-летнюю годовщину со дня образования отпразднует Пожарная охрана Калмыкии

В эту пятницу 95-летнюю годовщину со дня образования отпразднует Пожарная охрана Калмыкии

Согласно архивным источникам,  22 октября 1926 года в Элисту из Астрахани прибыл первый пожарный обоз с инвентарем. Жаркий и сухой климат, как и в наше время, тогда был причиной частых возгораний. Благодаря дружеской поддержке соседнего региона, было положено начало созданию материально-технической базы профильной службы республики. Около двух тысяч выездов ежегодно совершают ее подразделения, спасают здоровье и жизнь земляков.

В канун профессионального праздника в Элисте проходят Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участники из 18 ведомственных частей выявляют лучшего, но главное - проверяют свои силы и средства.

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