Медицинские работники на селе в России получили право продавать лекарства

Соответствующие изменения в законодательство России вступили в силу с 1 января 2022 года. Теперь медработники в сельских населенных пунктах, где есть амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики, но нет аптек, смогут продавать лекарственные препараты. Ранее это могли делать только фармацевтические работники. Кроме того, для таких медицинских организаций значительно упростили процедуру выдачи фармлицензий. Для них допускается одновременное лицензирование фармацевтической и медицинской деятельности.

А спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал создать сеть государственных аптек в регионах. По его словам, это позволит контролировать цены, ассортимент, график работы фармацевтических учреждений.

Напомним, что в селе Виноградное, Городовиковского района более 15 лет не было аптеки, тогда к решению проблемы подключился депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев.