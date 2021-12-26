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11 января, 10:09
НовостиСобытиеЭкология

Сегодня - День заповедников и национальных парков

Сегодня - День заповедников и национальных парков

 

Праздник служит напоминанием о важности сохранения дикой природы и животного мира. Основанием для выбора даты стало образование 11 января 1917 года первого в нашей стране Баргузинского заповедника, созданного для изучения и сохранения популяции соболя.

Таким образом, сегодня ещё отмечается105-летний юбилей заповедной системы. А в Калмыкии самый крупный заказник – заповедник «Черные земли». Он был создан в июне 1990 года для изучения степных, пустынных и полупустынных ландшафтов, также здесь охраняется и изучается калмыцкая популяция сайгаков. С 1993 года он имеет официальный биосферный статус ЮНЕСКО.

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