Сегодня - День заповедников и национальных парков

Праздник служит напоминанием о важности сохранения дикой природы и животного мира. Основанием для выбора даты стало образование 11 января 1917 года первого в нашей стране Баргузинского заповедника, созданного для изучения и сохранения популяции соболя.

Таким образом, сегодня ещё отмечается105-летний юбилей заповедной системы. А в Калмыкии самый крупный заказник – заповедник «Черные земли». Он был создан в июне 1990 года для изучения степных, пустынных и полупустынных ландшафтов, также здесь охраняется и изучается калмыцкая популяция сайгаков. С 1993 года он имеет официальный биосферный статус ЮНЕСКО.