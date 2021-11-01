7 декабря, 14:04
В Калмыкии представлено Молодёжное правительство
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Цель общественного объединения – обучение и продвижение специалистов на государственной гражданской службе. Участники познакомятся с деятельностью министерств и ведомств в качестве дублёров руководителей.
Участие в работе Молодёжного правительства — это, прежде всего, возможность заявить о себе, реализовать свои проекты, проявить активную жизненную позицию.
Срок подачи документов продлён до 13 декабря. К участию приглашаются инициативные люди от 18 до 30 лет. Более подробная информация на сайте Министерства молодёжи республики.