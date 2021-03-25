«Мать-героиня II степени». Многодетная мама из Элисты удостоена высокого звания

Элистинка Саглара Ходжгорова стала лауреатом премии «Мать-героиня II степени». Она присуждается тем, кто воспитывает пятерых, шестерых или семерых детей. Высокая награда учреждена Союзом женских сил по итогам Всероссийского конкурса.

Напомним, после распада Советского Союза традицию поощрять многодетных женщин возобновили в 2008 году, изменив правила присвоения звания. Всего было подано 100 заявок. С участницей из Калмыкии сегодня познакомилась наш специальный корреспондент Ольга Эняева.

За обеденным столом не все члены большой семьи Ходжгоровых. Старшие дети Занда и Очир учатся в Москве. Оба закончили школу с золотой медалью, они - победители олимпиад, различных конкурсов и спортивных состязаний. Именно на это обратили внимание члены жюри конкурса при выборе лауреатов премии «Мать-героиня II степени». Один из критериев – создание благоприятных условий для полноценного развития личности каждого ребенка. А их у Саглары шестеро.

Главная помощница мамы – девятиклассница Алиса. Она мечтает поступить в медицинский ВУЗ, как старшая сестра. А пока радует успехами в школе, интересуется кулинарией. В отсутствие родителей - остается за хозяйку.

Также и для племянников Саглары - Кости, Адьяна и Насти – эти стены стали родными, а все, кто живет здесь - семьей. Три года назад, в результате трагедии, они лишились родителей, Ходжгоровы взяли их под опеку. Чужих детей не бывает, считает Юрий. Он построил для всех просторный дом. Супруги приложили все усилия, чтобы ребята росли в любви и ласке.

Когда не стало родителей, Насте было всего два года. Теперь ей пять. Свою тетю называет мамой, а для старших братьев она стала няней. Костя увлекается лепкой, футболом, любит математику. Адьян отличается феноменальной памятью. Знает много стихотворений. Вместе любят конструировать и моделировать, хорошо рисуют.

Наверное, психологи сказали бы, что подсознательно ребенок строит семью, где родные люди вместе. А еще мальчишки вместе с бааджей Юрием посадили яблоню. Он прививает им настоящие мужские навыки. Ребята сами будут ухаживать за деревом и с нетерпением ждут появления первых плодов.

Сейчас многие сетуют, что непросто растить и воспитывать детей. Родительский труд при любом раскладе легким не назовешь. А если их в семье шестеро? На этот вопрос Ходжгоровы отвечают своим примером. Любовь и взаимопонимание важнее всего. Сейчас большое семейство с удовольствием составляет планы на поездку в Москву. 1 июня им будет вручена заслуженная награда. Но главное – они отправятся за ней все вместе.