В Элисте завершается декларационная кампания

До 30 апреля предоставить сведения о своих доходах, полученных в прошлом году, обязаны те, кто реализовал имущество, которым владел менее 3 лет или сдавал его в аренду, получил дорогостоящий подарок не от близких родственников, выиграл в лотерею, получил доход от зарубежных источников, от акций, дивидендов, продажи уставного капитала.

В Калмыкии это почти 9 тысяч человек. 45% - жители столицы. Реализовано 2 тысячи объектов недвижимости, более 2 тысяч земельных участков и более 5 тысяч транспортных средств. В противном случае, в налоговой инспекции напоминают о штрафах. 5% от суммы неуплаты за каждый месяц просрочки. Причем, если вы не получили уведомление – это не является основанием для того, чтобы игнорировать подачу сведений. Принудительное взыскание со всех имеющихся у гражданина доходов и имущества налоговики начинают с обращения в судебные органы. А это конфискация и запрет выезда за пределы страны.

Средства, поступающие от налогов физлиц, в полном объёме остаются в республике. При этом - 75% поступают в распоряжение регионального бюджета. И четвёртая часть уплаченных элистинцами налогов - идёт в казну калмыцкой столицы.