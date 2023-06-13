15 июня, 09:37
Дорджи Утнасунов - художник из Калмыкии участвует в стрит-арт баттле «Арктика в сердце»
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Он стартовал на площадке фестиваля «Душа России. Север». Это одно из мероприятий культурной программы Петербургского международного экономического форума. Во внутреннем дворе киностудии «Ленфильм» организована креативная точка. Там как раз и творили стрит-арт художники из Республик Калмыкия, Коми, Саха (Якутия), Московской области и Ханты-Мансийского округа – Югры.
Они встраивают свои произведения в общий фон конкурсного пространства, формируя единую композицию объекта. Дорджи Утнасунов преподает в студии фото и видеопроизводства в школе креативных индустрий. А в соавторстве с другими художниками региона создал многие известные граффити в Элисте.
Фото: Дорджи Утнасунов