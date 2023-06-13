15 июня, 13:21
 27 °C
91,07
84,32
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 июня, 09:37
Новости

Дорджи Утнасунов - художник из Калмыкии участвует в стрит-арт баттле «Арктика в сердце»

Дорджи Утнасунов - художник из Калмыкии участвует в стрит-арт баттле «Арктика в сердце»

Он стартовал на площадке фестиваля «Душа России. Север». Это одно из мероприятий культурной программы Петербургского международного экономического форума. Во внутреннем дворе киностудии «Ленфильм» организована креативная точка. Там как раз и творили стрит-арт художники из Республик Калмыкия, Коми, Саха (Якутия), Московской области и Ханты-Мансийского округа – Югры.

Они встраивают свои произведения в общий фон конкурсного пространства, формируя единую композицию объекта. Дорджи Утнасунов преподает в студии фото и видеопроизводства в школе креативных индустрий. А в соавторстве с другими художниками региона создал многие известные граффити в Элисте.

Фото: Дорджи Утнасунов

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия