Завершена экспертиза Ики-Бурульского группового водопровод

Ее результаты обсудили на совещании, которое провел Бату Хасиков, сообщает пресс-служба главы региона. Как было озвучено, выявлены технические проблемы и допущены ошибки в процессе строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Речь шла и о серьезных отклонениях от проекта и необоснованно завышенных проектных мощностях.

Специалисты предложили самые рациональные пути решения. В ближайшее время их рассмотрят. Ранее уже были осуждены виновные в хищении 300 миллионов рублей, выделенных на возведение. Как выяснилось, нанесенный ущерб заметно превышает эту сумму.

Глава республики считает, что экспертиза может стать опорой для выявления правонарушений и отметил, что это повод обратиться к правоохранительным органам и призвать к ответственности виновных.

Напомним, что экспертиза была проведена по поручению премьер-министра Михаила Мишустина во время его визита в Калмыкию