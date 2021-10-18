Предприниматели Калмыкии могут подать заявки на получение субсидии на электричество и лизинг

Сделать это можно до 29 ноября. Профильное ведомство возмещает половину от произведенных платежей за электроэнергию и первый взнос при заключении договора лизинга. Сейчас идет заключительный этап приема заявок на субсидии. В части электроэнергии их размер составит не более 50% от произведенных платежей за электроэнергию, потраченных на производственные нужды. При этом участвовать в отборе могут предприниматели, задействованные в сферах обрабатывающего производства и общественного питания.

Субсидии в этом году получили 6 предпринимателей на сумму более 1 миллиона рублей. Всего на это мероприятие заложено 10 миллионов рублей. Также дельцам возмещают часть затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.