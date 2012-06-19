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12 февраля, 15:36
НовостиСельское хозяйство

Федеральный центр займётся рассмотрением вопросов водоснабжения и переселения граждан из аварийного жилья в Калмыкии

Федеральный центр займётся рассмотрением вопросов водоснабжения и переселения граждан из аварийного жилья в Калмыкии

Поручения об этом сегодня дал Председатель Правительства Михаил Мишустин

Так, к 1 марта Минстрой, Минприроды и Минфин России представят предложения по водоснабжению нашего региона, помимо этого, для проведения строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского водопровода будет выделено около 72 миллионов рублей. Что касается отрасли АПК, то до 8 апреля в Минсельхозе России должен быть разработан механизм распределения федеральных субсидий регионам с учётом приоритетных для них подотраслей растениеводства и животноводства. Ведомству предстоит также заняться вопросом поддержки фермеров, чей бизнес пострадал от засухи, и продумать механизмы вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения в Калмыкии.

И ровно месяц отведён Минприроды и Минэкономразвития страны для того, чтобы совместного с региональным руководством проанализировать основные мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития республики на предмет ее эффективности для устойчивого роста экономики.

И еще. Минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ для ускорения реализации программы переселения граждан рассматривают заявки о финансовой поддержке республики. И напомним, дополнительно на обеспечение жильём граждан, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в доме №15 во втором микрорайоне, будет выделено до 178 миллионов рублей.

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